الوصايا الـ10 لترتيب سفرتك وقت العزومات.. ضعي السكين يمين الطبق

العين تأكل قبل الفم، لذلك عليكي العناية بديكور السفرة، التي تتناولين عليها الطعام، فكل سيدة تهتم بأصناف الطعام والمشروبات، وتطبخ الكثير من الأنواع، خاصة إذا كان لديها عزومة، لكن طريقة تقديم الطعام هي التي تفرق بين امرأة وغيرها، فعليك الاهتمام بطريقة ترتيب الأطباق، وأدوات الطعام (المعالق والسكاكين والأطباق)، وتزيين السفرة بشكل يشجع على الأكل، أو (يفتح النفس).

أولًا عليكِ معرفة أصول تحضير السفرة، فعندما يكون لديكي ضيوف من (أقارب الزوج أو أصدقائه أو أصدقائك في العمل، أو أهلك)، يجب أن يشعروا أن شكل الأكل جميل قبل تذوقه، فهذا دليل على ثقافتك واهتمامك بهم، وإليك الوصايا العشر لترتيب سفرتك:

1- يجب أن تحددي عدد الأشخاص الذين سيحضرون حتى تتمكني من تخصيص كرسي لكل واحد منهم، وتحضير أطباق وأدوات لكل شخص، وإذا صعب عليكي الأمر يمكن أن تزيدي عن عدد المتوقع، أو تفصلي الأطفال عن الطاولة لمكان صغير يصلح لهم بعيدًا عن السفرة، فهذه الطريقة أفضل كثيرًا، فالبعض لا يفضل تناول الطعام بجانب الأطفال لأسباب يعلمها الجميع ومنها (الشقاوة).

2- احرصي أن يكون أمام الضيف كل أنواع الأطعمة والمشروبات الموجودة على السفرة، حتى لا يكون الأمر عبئا عليه، ويتمكن كل ضيف من تناول الطعام، الذي يرغب فيه دون تشابك يده فوق أيادي آخرين.

3- ضعي على كل طاولة (مناديل، شوكة، ملعقة، سكين، كوب للمياه، طبق الخبز، وطبق للفواكه)، ويجب وضع السكين على يمين الطبق، والشوكة إلى يسار الطبق، وتكون أسنانها متجهة إلى أعلى.

4- ضعي غطاءً مناسبًا على المائدة، واختاري ما يناسب لونها والديكور المحيط بها، وابتعدي عن الألوان الغامقة، واستخدمي الألوان المبهجة لأنها ستؤثر على شهية الضيوف، ونظرتهم لشكل الطعام، ويجب أن لا يتدلى الغطاء أكثر من ثلاثين سنتيمترًا من جوانب المائدة.

5- استخدمي فازة بها بعض الزهور لتزيين المائدة، واختاري ألوانًا مبهجة (أحمر، وردي، وأبيض)، فهذا سيضفي الجمال على سفرتك، ويعمل على فتح الشهية، لكن احرصي على إزالتها من السفرة قبل تناول الطعام.

6- ضعي أكواب المياه أو العصير أو الفناجين الخاصة بالشاي والقهوة، على يمين الأطباق، وضعي كذلك طبق السلطة على يسار الشوكة، أما الفوطة فضعيها على اليسار أيضًا.

7- احرصي أن يكون الطبق الرئيسي في المنتصف، وتكون المسافة متساوية بين أدوات الطاولة، وضعي شوكة السلطة بجانب الطبق مباشرة، إذا قدمت مع الأكل أو بعده، لكن إذا قدمت أولاً قبل أي شيء آخر فتوضع علي يسار الشوكة الرئيسية، أما شوكة اللحوم فتكون بعد شوكة السلطة أي إلي اليسار منها، وبعدها شوكة السمك.

8- إذا كنتي ستقدمين لأحد الأفراد قهوة أو شايا عند تناوله الطعام، فيجب وضع الفنجان إلي يمين أدوات المائدة الأخرى وتوضع ملعقة القهوة على طبق الفنجان أو على المائدة يمين الفنجان.

9- الأعداد الفردية تجذب الانتباه للعين بشكل أقوى من الزوجية، فمثلا إذا كنتي ستضعين طبقا من الكفتة أو البانيه أو اللحمة، فاكتفي بخمس قطع بدلًا من 6، سيكون الشكل أفضل وملفت للانتباه.

10- زيني الطعام جيدًا، واختاري الليمون إذا كانت العزومة من السمك، وحلقات البصل لأي مشويات، والطماطم والخضرة بألوانهما الأحمر والأخضر يساعدان في تزيين الطعام وفتح الشهية للحضور.

بهذه الخطوات تحصلين على طاولة متناسقة ترحبين بضيوفك من خلالها، فالتنسيق ليس أمرا صعبا، لكن فكري قبل العزومة بيوم لتحددي عدد الأصناف والمشروبات التي تودين تجهيزها، كما يمكنك استخدام بعض الشموع للإضاءة إذا كان العشاء يقتصر عليكي أنتي وأسرتك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا