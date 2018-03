“الأطرش” : “الأمن” في ليبيا ميليشيات

المتوسط – سامر أبو وردة :

علق المحامي وأستاذ القانون الدولي “سامي الأطرش”، على ما كشفته تحقيقات النائب العام، أمس الأربعاء، عن وجود أكثر من 450 محطة محروقات مسجلة في ليبيا وغير موجودة فعليا، قائلًا “هذا رقم متواضع في الحقيقة، فهناك الكثير في تلك المحطات قامت بالاشتراك في الجريمة من خلال تحرير العقود لتسهيل التهريب، متهمًا مصفاة الزاوية ومن يعمل فيها، بالتواطؤ من أجل بيع المواد الخام لمجرمين دوليين من مالطا أو إيطاليا أو فرنسا ودول أخرى”

وأفاد “الأطرش” في تصريحات تليفزيونية، أن عمليات التهريب التي تحدث في ليبيا تعد “جريمة منظمة”، يهدف مرتكبيها إلى تحويل ليبيا لدولة مصدرة لهذا النوع من الجرائم، مدللا على ذلك بما يحدث في بعض الأماكن بمنطقة زوارة حيث يتم شحن النفط بشكل عادي وكأنه شحن شرعي لوجستي.

ووصف أستاذ القانون الدولي، الجهات الأمنية التي تتقاضى رواتب شهرية، بأنها ميليشيات تستغل الأوضاع غير المستقرة، وأيضًا جزء من الجريمة والمشكلة التي تعاني منها ليبيا حاليًا، مؤكدًا أن العقاب سيطالهم لأنهم غير أمناء على أموال الشعب الليبي”.

وأوضح “الأطرش” أن القانون يحتاج إلى رجال وطنيين يهمهم مصلحة الوطن، وهؤلاء الجناة الذين استغلوا حالة الفوضى في سرقة المال العام، هم أعداء الشعب الليبي، ومن ثم كان لزامًا على رجال الوطن سواء كانوا مسئولين أو غير ذلك أن يضعوا حدًا للمجرمين الانتهازيين.

وثمن “الأطرش” دور النائب العام في التحقيقات التي يجريها من أجل ملاحقة العصابات الدولية وأيضًا ضعاف النفوس من الليبيين المشتركين في هذه الجريمة، الذين تواطؤا مع الجهات الخارجية من خلال شركاتهم، مؤكدا على أنها خطوة على الطريق الصحيح من أجل اعادة بناء الدولة.

ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن تلك الإجراءات تبعث رسالة للجميع أننا رغم جراحنا وآلامنا إلا أننا لن نتردد على المستوى الوطني أو الدولي في تحديد الجناة، ووضعهم أما القانون

وحول مسألة تأمين الحدود الليبية؛ دعا “سامي الأطرش” إلى ضرورة إعطاء مساحات للدول التي ترغب في المساعدة في ضبط الحدود، بعيدًا عن نظريات المؤامرة، نظرا لحاجة ليبيا إلى مساعدات تكنولوجية، لرصد الحدود لحين توحيد المؤسسة العسكرية و التي بدورها ستتمكن من تمشيط وحماية الحدود بالكامل، وكذلك تفعيل الاتفاقيات الأمنية المتبادلة بين الحدود.

