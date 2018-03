“البعثة الأممية” تدين محاولة اغتيال “السويحلى”

المتوسط :

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم المسلح الذي تعرض له موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، أمس الأربعاء.

وأعربت البعثة، في تدوينه لها على موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، عن رفضها التام لمثل هذه الجرائم التي تستخدم العنف كوسيلة لتحقيق غايات سياسية.

الجدير بالذكر أن السويحلي و الوفد المرافق له تعرضا ،مساء أمس الأربعاء إلى محاولة اغتيال من قبل عناصر مسلحة اعترضت طريقهم في منطقة ظاهر الجبل و ذلك أثناء زيارتهم لمدينتي غريان ويفرن، ما اسفر عن أصابه ثلاث عناصر من قوات الأمن و الحماية بمجلس الدولة .

