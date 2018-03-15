المتوسط :
قال الممثل الخاص ببعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا “غسان سلامة” انه لم يعد هناك من منصب في الشأن العام يحظر على المرأة تحمل مسؤولياته.
و أفادت البعثة الأممية عبر تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سلامة اجتمع، أمس الأربعاء بمقر البعثة في طرابلس، مع اعضاء نساء من المجلس الأعلى للدولة .
وأفادت البعثة بأن الاجتماع تضمن اطلاع الممثل الخاص النساء الأعضاء على عملية تنفيذ خطة العمل من أجل ليبيا.
The post “سلامة” يبحث مع “الرائدات الليبيات” خطة العمل من أجل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.
أضف تعليقـك