بتعاون أممي .. صحة الوفاق تطلق مشروع للوصول إلى الرعاية الصحية الأولية في ليبيا

أطلقت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني مشروعًا مدته عامين لتطوير مراكز الرعاية الصحية في ليبيا و ذلك بالتعاون مع المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

.واضاف بأن المشروع تم اطلاقه بحضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا “غسان سلامة” والسفير البريطاني في ليبيا “فرانك بيكر”.

واشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن المشروع تعزيز التخطيط والرصد وتنفيذ خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين قدرة العاملين الصحيين في الرعاية الصحية الأولية على توفير الرعاية الصحية الجيدة وتشجيع مشاركة المجتمع ودعم البرامج الصحية على المستوى المحلي، وكذلك مساعيها لتطوير مراكز الرعاية الصحية في جميع أنحاء ليبيا لدعم وتحسين جودة الخدمات الطبية الليبية.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع 6 مراكز طبية في عدد من المدن الليبية وستضم لاحقاً المزيد من المراكز في البلاد ,, كما تهدف إلى توفير التدريب لأكثر من 300 طبيب ليبي و 600 ممرضة وحوالي 150 من مديري الرعاية الصحية.

ويسعى الشركاء إلى ضمان حصول الأشخاص في المجتمعات المحلية في ليبيا على خدمات صحية عالية الجودة تتراوح من التحصينات الروتينية، وتنظيم الأسرة إلى علاج الأمراض وإدارة الحالات المزمنة .

