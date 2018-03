“صنع الله” يبحث مع ” شركة بويصير للهندسة ” تقنيات معالجة الملوثات

المتوسط :

عقد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً مع شركة بويصير للهندسة لبحث التقنيات الأمريكية الحديثة لمعالجة الملوثات.

و تناول الاجتماع مناقشة آلية التعاون لتوطين هذه التقنيات و تطوير عمليات المعالجة بالمواقع النفطية والتي توليها المؤسسة اولوية قصوى في كافة حقولها

وحضر الاجتماع رئيس مجلس ادارة شركة بويصير للهندسة “محمد بويصير” وخالد بوخطوة مدير عام الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والامن والتنمية المستدامة و يوسف الكاديكي.

الجدير بالذكر أن شركة بويصير للهندسة تعد متخصصة في مجال معالجة الملوثات حيث تقدم حلول وخدمات تستخدم أحدث التقنيات وفق المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً.

