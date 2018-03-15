ماذا فى لقاء عميد بلدية بنغازي بوزير الصحة بالمؤقتة ؟

إستقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار صباح اليوم الأربعاء بمقر البلدية وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب رفقة بعض مدراء الإدارات الصحية في الوزارة ومدراء المرافق الصحية .

وبحث عميد البلدية خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة الصحة آخر المستجدات حول سير العمل بكافة المرافق الصحية بمدينة بنغازي .

حيث استعرض في هذا الاجتماع بعض الصعوبات التي تواجه كافة المرافق الصحية في البلدية، وقدم عميد البلدية شرح كامل لوكيل وزارة الصحة بخصوص عمل المرافق الصحية والمستشفيات العامة وجهاز الإمداد الطبي .

وبحث عميد البلدية مع الوكيل آلية إعادة تفعيل جهاز الإسعاف السريع والمشاكل التي تواجه جهاز الإمداد الطبي بنغازي، فضلاً عن مناقشة المشاكل التي تواجه المستشفيات الكبرى في بنغازي، والمرافق الصحية الواقعة ببلدية بنغازي .

يذكر أن وكيل وزارة الصحة سعد عقوب والوفد المرافق له تفقد صباح اليوم جهاز الامداد الطبي الرئيسي لمتابعة آخر المستجدات والتطورات، وسير العمل بالجهاز .

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