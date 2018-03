ليبيا تحصد أول ميدالية في رياضة كمال الأجسام

المتوسط :

وصل، مساء أمس الأربعاء،بطل كمال الأجسام العالمي “كمال القرقني” إلى العاصمة طرابلس و ذلك عقب تتويجه بذهبية بطولة أرنولد كلاسيك بأميركا، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ ليبيا.

و استقبل ” الفرقني” رئيس هيئة الشباب والرياضة زياد قريرة، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية بالهيئة العامة للثقافة خليفة الحامدي، ومدير مكتب رئيس الهيئة مجدي الحمادي، ومدير قسم الأخبار بالهيئة بشار الكور وعادل القريو رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، فضلا عن عدد كبير من منتسبي أسرة بناء الأجسام، وجمهور غفير.

يذكر أن كمال القرقني كان قد فاز ببطولة أرنولد كلاسيك بأميركا، عن جدارة واستحقاق رغم المنافسة الشديدة من أبطال العالم، وتعد تلك الميدالية هي أول ميدالية ذهبية تسجل باسم ليبيا في هذه البطولة التي تحمل اسم بطل العالم في كمال الأجسام أرنولد شوارزنيغر، وتعتبر مرشحة إلى أكبر بطولات كمال الأجسام العالمية مستر أولمبيا.

