انطلاق امتحانات قبول المعيدين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طبرق

انطلقت صباح يوم أمس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية امتحانات قبول المعيدين بقسم المحاسبة، وذلك لعدد ” 9 ” من المتقدمين لوظيفة معيد بالكلية.

وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في تصريح ” لــــ بوابة أفريقيا الإخبارية” أن كيفية تقييم الامتحان الشفوي لقبول المعيدين هي 10% على القدرة على توصيل المعلومة، 5% على القدرة على إتقان اللغة وسلامة التعبير، 5% على السلوك والهندام واللباقة في التعامل والموقف الواضح، 5 % على إعداد الموضوع.

وأشار بإن الامتحانات من إشراف أساتذة قسم المحاسبة من الكلية، وبحضور عميد الكلية.

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