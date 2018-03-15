شعبة الإعلام الحربي: غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الجنوبية تحذر من الهبوط بمطارات الجنوب الترابية

حذرت غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الجنوبية «كل من تسول له نفسه الهبوط في إحدى المطارات أو المهابط الترابية في مناطق جنوب ليبيا أو من يقوم بأية عمليات إنزال جوي فيها بدون تصريح من الغرفة».

وأكدت الغرفة في بيان نشر على صفحة «شعبة الإعلام الحربي» بموقع «فيسبوك» إلى أن كل خرق لهذا التحذير سيكون «هدفا للمقاتلات والقاذفات والمروحيات المقاتلة بسلاح الجو الليبي التابع للغرفة».

كما حذرت الغرفة من «دخول أية طائرة عسكرية سواء كانت حربية أو خاصة بالنقل العسكري للمجال الجوي في مناطق جنوب البلاد دون إذن لكونها ستلاقي المصير ذاته، وذلك في إطار المهمة الموكلة للغرفة في تأمين الجنوب وفرض الأمن في مدنه وقراه ومناطقه».

كما أهابت غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الجنوبية بشركات النقل الجوي المدنية أخذ تصريحات الهبوط والإقلاع والمرور بالمجال الجوي من مراكز العمليات والسيطرة الجوية وفقا للمتبع بمصلحة الطيران المدني والمطارات الليبية.

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