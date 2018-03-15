ماذا قدمت الحكومة المؤقتة لنازحي تاورغاء؟‎

عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني أمس بمكتبه بمقر الحكومة في قرنادة اجتماعا مع عميد بلدية تاورغاء المهندس عبد المولى عظومة والنائب جاب الله الشيباني والنائب صالح أفحيمة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية مسعود محمد بالقاسم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات نازحي تاورغاء العائدين إلى مدينتهم سواء من “هراوة” و “قرارة القطف” وتم الاتفاق على الصرف لهذه المواقع حسب ما يتطلبه مكتب العمل والشؤون الاجتماعية ومناقشة صندوق إعمار مدينة تاورغاء.

يذكر أنه في الفترة السابقة تم تخصيص مبلغ وقدره ثلاثة ملايين دينار ليبي لاحتياجات نازحي مدينة تاورغاء.

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