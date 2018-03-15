بشرى سارة للقائمين على العملية التعليمية من وزارة التعليم بالمؤقتة

تقدمت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة بأطيب التهاني والتبريكات مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام :2017/2018م.

وأعربت الوزارة في بيان عن خالص شكرها وتقديرها لجهود المعلمين والمعلمات وجميع القائمين على العملية التعليمية، مؤكدة أنها تعي جيداً مدى حرص القائمين على العملية التعليمية على نجاح سير الدراسة وعدم ضياع عام دراسي كامل على أبنائنا الطلاب.

وأضافت “ندرك إدراكاً تاماً إن لكم حقوق وعليكم واجبات ونسعى جاهدين بكل ما نملك للمطالبة بحقوقكم وإيصال صوتكم ومطالبكم”.

وأكدت أنها بدأت بالفعل عبر اللجنة المكلفة وفق قرار مجلس النواب برئاسة وكيل عام الوزارة وعضوية كل من (وكيل وزارة المالية والتخطيط – نائب عن مصرف ليبيا المركزي – المستشار القانوني بمجلس النواب – ومدير المكتب القانوني بالوزارة) وقدمت اللجنة مقترحها التالي:

زيادة قيمة الحصة الدراسية مبلغ وقدرة (20 دينارا للحصة الواحدة).

زيادة قيمة شهرية مبلغ وقدرة (300 دينار) لباقي الشرائح المسند لها مهام غير الجداول.

معدل (8 حصص) لمدراء المدارس و (6 حصص) لمساعديهم أسبوعياً.

زيادة قيمة شهرية مبلغ وقدرة (400 دينار) للمفتشين التربوييـن.

وأحيلت المقترحات كاملة إلى مجلس النواب للنظر فيها وتشريعها ومن ثم تنفيذها.

وطلبت وزارة التعليم من الجميع أن يعي جيداً الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة قلة الإمكانيات والإيرادات العامة للدولة مما عرقل توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية بجميع المقاييس.

واختتمت الوزارة بيانها بتأكيدها أنها تقف صفاً لصف مع المعلمين والمعلمات وأبنائنا الطلبة وجميع من له علاقة بالعملية التعليمية، وتدرك مطالبهم المشروعة.

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