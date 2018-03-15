استمرار امتحانات "السريري والشفوي" لطلبة الطب جامعة طبرق‎

تستمر امتحانات (السريري والشفوي) لطلبة السنة الرابعة من كلية الطب البشري بالجامعة، في مادة “النساء والتوليد ” داخل قسم النساء والتوليد بمركز طبرق الطبي.

وأوضح رئيس القسم، الدكتورة إيناس علي لـــ بوابة أفريقيا الإخبارية أن الامتحان كان في مادة النساء والتوليد لعدد يفوق “120 طالبا وطالبة من السنة الرابعة طب بشري بجامعة طبرق، وذلك عبارة عن امتحان نظري “داخل الكلية”، وجانب عملي “سريري” داخل مركز طبرق الطبي”.

وأشارت علي إلى أن الامتحانات من إشراف أساتذة من جامعتي “طبرق، وبنغازي”، وتنظيم أطباء القسم، ومعيدي الكلية، منوهة أن الطالب يتم اختباره من خلال هذا الامتحان على “متابعة الحالة المرضية، التاريخ المرضى لها، الدخول وأسبابه، العلاج، متابعة الجنين، معرفة أمراض مزمنة، على المعدات المستخدمة في العمليات النساء والتوليد “.

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