أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، أن خفر السواحل الليبي قد تمكن من إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعي، قبالة السواحل الليبية، مشيراً إلى أن عملية الإنقاذ كانت على بعد 16 ميلا شمال منطقة بوكماش غرب العاصمة طرابلس.

وقال قاسم لوكالة “سبوتنيك”: “إن دورية لحرس السواحل الزورق رأس أجدير تمكنت، مساء أمس الأربعاء 14 مارس/آذار 2018، من إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعي، كان بينهم 24 امرأة، وطفل واحد، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه”.

وأضاف:”إن المهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة حيث تمت عملية الإنقاذ على بعد 16 ميلا شمال بوكماش”.

واوضح الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، أن “المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، والوصول بهم قبيل منتصف الليل، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وتمت عملية تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس”.

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