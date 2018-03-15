درنة …اشتباكات بالمدفعية ومحاولات استهداف لسلاح الجو الليبي

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار استهداف الجماعات المسلحة المسيطرة على مدينة درنة (المدرجة على لائحة الإرهاب).

وقال المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، إن قوات الجيش بالمحور الجنوبي خاضت اشتباكات بالمدفعية الثقيلة مع الجماعات المسلحة بالمدينة أمس الأربعاء موضحا انه سمع دوي الاشتباكات عن بعد.

وبين صبره، أن الجماعات المسلحة بالمحور الجنوبي لمدينة درنه حاولت استهداف طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي إلا أنها فشلت في استهداف “الطائرة العمودية بركان 04 التابعة لسرب الشهيد مؤمن الدرسي بصاروخ أرض جو” لافتا إلى أن الطائرة العمودية التابعة لسلاح الجو نجحت في إصابة أهداف دقيقة تابعة للجماعات المسلحة.

كما نجت طائرة استطلاع كانت تقوم بمهمة استطلاعية في مدينة درنة من استهداف بصاروخ ارض جو أطلقه عناصر تنظيم داعش وعاد طاقم الطائرة (الكابتن طيار احمد بورويس والكابتن طيار محمود الفرجاني) عقب انتهاء مهمته الاستطلاعية في محيط مدينة درنة.

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