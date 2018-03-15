حكماء اجدابيا يحددون موقفهم من التهديد بإغلاق الموانئ النفطية

أكد أعيان ومشائخ وحكماء اجدابيا الكبرى والجنوب الشرقي رفضهم القاطع التهديد بإقفال المصدر الوحيد للدخل في ليبيا مشددين على أن النفط ملك لكل الليبيين.

وقال المشائخ في بيان مصور “نتمنى أن يعي الجميع حجم المؤامرة على هذا الوطن وان تتكاتف الجهود لاستمرار ومضاعفة الإنتاج النفطي وتوظيف إيراداته بالشكل الذي يعود بالخير على المواطن الليبي في كل مكان”.

ودعا البيان إلى “قطع الطريق على كل من يريد إفلاس (ليبيا) ورهنها لبنوك الخارج كما حدث مع الكثير من البلدان الأخرى”.

يشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط لا يتسم بالاستقرار بسبب قيام مجموعات مسلحة بإغلاق الحقول والموانئ النفطية بين الحين والآخر.

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