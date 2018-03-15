سيادة وكيل عام وزارة الصحة يبحث مشاكل القطاع في بنغازي

بنغازي 15 مارس 2018 (وال)- أستقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، سيادة وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب .

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء بحضور مديري الإدارات الصحية في الوزارة، ومديري المرافق الصحية، بحث آخر المستجدات حول سير العمل بكافة المرافق الصحية في بنغازي، بالإضافة لاستعراض بعض الصعوبات التي تواجه كافة المرافق الصحية في البلدية .

وقدم عميد البلدية المستشار عبد الرحمن العبار لسيادة الوكيل شرحاً كاملاً بشأن عمل المرافق الصحية والمستشفيات العامة وجهاز الإمداد الطبي، إلى جانب بحث آلية إعادة تفعيل جهاز الإسعاف السريع، والمشاكل التي تواجه الجهاز، فضلاً عن مناقشة المشاكل التي تواجه المستشفيات الكبرى في بنغازي، والمرافق الصحية الواقعة بالبلدية .

يُشار إلى أن سيادة وكيل وزارة الصحة سعد عقوب والوفد المرافق له، كان قد قام بزيارة تفقدية لمقر جهاز الإمداد الطبي الرئيسي، لمتابعة آخر المستجدات والتطورات وسير العمل بالجهاز . (وال- بنغازي) ر ت

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