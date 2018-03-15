لجنة أزمة المناطق الوسطى والشرقية بمؤسسة للنفط تبحث سبل تطوير عمليات التزويد بشكل حديث

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بحثت لجنة الأزمة بالمناطق الوسطى والشرقية بالمؤسسة الوطنية للنفط , سبل تطوير عمليات التزويد بشكل حديث ومتطور ،وذلك لضمان وصول خدمات التسويق للمواطن والجهات المختصة بشكل مناسب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المشكلة بقرار رئيس لجنة الإدارة تحت رقم ( 177 ) لعام 2017 م أمس الأربعاء بقاعة الاجتماعات الرئيسية لإدارة منطقة طبرق,كما ناقش المجتمعون عراقيل التشغيل ووضع الحلول المناسبة لها.

يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور عضو لجنة الإدارة للشؤون الفنية والمناطق الوسطى والشرقية خيرالله صالح عبدالسلام ،ومدير عام المناطق الوسطى والشرقية ، ومراقب التزويد والنقل البحري

و مدير منطقة البريقة والسرير ،ومدير منطقة بنغازي ،مدير منطقة طبرق ،ومدير إدارة المبيعات ومستشار التزويد بالمناطق الوسطى والشرقية .

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