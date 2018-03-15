مصراتة..الكشف عن تفاصيل جريمة قتل "أبوشيبة"

كشف قسم البحث الجنائي مصراتة أمس الاربعاء عبر مكتبه الاعلامي تفاصيل جريمة قتل وقعت يوم 10 مارس الماضي على شاطي البحر بمنطقة قصر أحمد، حيث تم العثور على جثة مجهولة الهوية مصابة بعدد كبير من الأعيرة النارية، وبعد التعرف على الجثة من قبل والد المغدور به تبين أنها تعود لشخص يدعى ” حسن عثمان أبوشيبة ” .

وأضاف المكتب الاعلامي للبحث الجنائي ، انه بناء على تكليف النيابة العامة بمصراتة لقسم البحث الجنائي وإدارة التحري والتحقيقات الجنائية وبتعاون مع أفراد التحري بالغرفة الأمنية المشتركة على الفور بدأ جمع الاستدلال والبحث والتحري إلى أن تم التعرف على الجناة وهما شخصان اعترفا اثناء التحقيق بقيامهما باستدراج المجني عليه “أبوشيبة ” وقتله على شاطئ البحر.

كذلك اعترفا بمكان تواجد سيارة المجني عليه واتضح أن دافع الجريمة لوجود خلافات شخصيه بين الجناة والمجني عليه.

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