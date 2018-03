ننشر أسماء 674 طالبا ببعثة دراسية أوقفتهم وزارة التعليم لمخالفتهم اللوائح

المتوسط:

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، القرار رقم540 لسنة 2018 م ، بشأن إيقاف بعثة دراسية ،وذلك لمخالفتهم أحكام القرار رقم 34 لسنة 2005 م بشأن إصدار لائحة الإيفاد بالخارج وتعديلاته فيما يتعلق بشرط العمر عند صدور القرار

وقال القرار الصادر :« بموجب أحكام هذا القرار تقرر إيقاف بعثة الطلاب الدارسون بالخارج الآتية اسمائهم وما يتبعها وذلك لمخالفتهم القرار رقم 43 لسنة 2005 بشأن إصدار لائحة الإيفاد بالخارج وتعديلاتها، فيما يتعلق بشرط العمر عند صدور قرار إيفادهم«.

وتابع القرار:« والطلاب عددهم 674 طالبا وطالبهم وأولهم حسين على سليمان الزائدى وأخرهم يونس إبريك إبراهيم عبد الله وكل وفق البيانات المبية قرين اسم كل منهم وهم كالتالي…».

