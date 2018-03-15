وزير التعليم يوقف قرار إيفاد 674 طالب لهذا السبب

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، قرارا يقضي بإيقاف البعثة الدراسية لـ674 طالب.

وبين القرار رقم ( 540 ) لسنة 2018 والذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه أن الطلاب المشمولين بإيقاف بعثتهم خالفوا أحكام القرار رقم “34” لسنة “2005” “بشأن إصدار لائحة الإيفاد للدراسة العليا بالخارج وتعديلاته فيما يتعلق بشرط العمر عند صدور قرار إيفادهم “.

وبين القرار أن الطلاب المشمولين بالقرار يدرسون في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات الأكاديمية بدول اسبانيا، الأردن، الإمارات، البرتغال، البوسنة والهرسك، السودان، الصين، الفلبين، ألمانيا، المغرب، الهند، اليونان، أمريكا، بريطانيا، بولندا، تركيا، تونس، جنوب إفريقيا، روسيا البيضاء، سلوفاكيا، صربيا، فرنسا، قبرص التركية، كندا، لبنان، مالطا، ماليزيا، مصر.

وكان وزير التعليم اصدر قرارا أخر بإيقاف البعثة الدراسية لـ383 طالب لمخالفة “لائحة الإيفاد للدراسة العليا بالخارج وتعديلاته فيما يتعلق بشرط التقدير في شهادة البكالوريوس”.

واستثنى القرار “الطلبة الذين تجاوزت مدة دراستهم سنتين، وكان آخر تقرير أكاديمي لهم بتقدير عام ( جيد ) فما فوق” .

وشمل القرار طلاب يدرسون في ألمانيا واندونيسيا وأوكرانيا وبريطانيا وتركيا وتونس وصربيا وفرنسا وماليزيا ومصر والأردن والسودان والمجر.

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