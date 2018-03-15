اخبار ليبيا الان

البريقة: وصول ناقلة الوقود «ريزبون» إلى ميناء طرابلس البحري، محملة بأكثر من 33 مليون لتر من الوقود.

تم النشر منذُ 14 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك