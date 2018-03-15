معارضين بالعشرات من الشرق الليبي لـ حفتر ونجله صدام ينفذ حملة اعتقالات واسعة

عين ليبيا

تقوم كتيبة 106 الخاصة التي يقودها صدام نجل حفتر، بحملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق، وسط منطقة الهلال النفطي.

حيث تتلقى الكتيبة أوامر مباشرة من حفتر باعتقال أي مشتبه به يمكن أن يتسبب بإحداث فوضى أمنية في المناطق التي يسيطر عليها.

وحسب قيادة قوات حفتر، فإنه يكثف في الآونة الأخيرة من لقاءاته مع زعماء قبائل نافذة في الشرق الليبي في محاولة منه للتقرب من جديد منها، كان آخرها لقاؤه بزعماء قبيلة المغاربة التي تقطن وسط البلاد والمعروفة بدورها الكبير في تسليم منطقة الهلال النفطي، التي تعتبر من أراضيها وتحت سيطرة قواتها إلى قوات حفتر.

هذا وتأثرت سلطة حفتر شرق البلاد بقوة معارضة القبائل، بسبب الاحتجاجات المتتالية من قبيلة البراغثة التي تطالب بالكشف عن مصير ابنها المغيب في سجون حفتر، كما أن مساعي حفتر لاقتحام مدينة درنة اصطدمت مع معارضة قبيلة العبيدات المحيطة بدرنة الرافضة للزج بأبنائها في معركة جديدة في درنة على غرار معارك بنغازي.

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