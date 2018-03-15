السراج : أتعهد بملاحقة المعتدين على موكب وفد مجلس الدولة ومحاكمتهم

ليبيا – أدان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بأقسى عبارات الإدانة عملية إطلاق النار الذي تعرض له موكب وفد أعضاء مجلس الدولة برئاسة عبد الرحمن السويحلي من قبل عناصر مسلحة قرب منطقة القواليش بالجبل الغربي.

المجلس الرئاسي إعتبر في بيان له تلقت المرصد نسخة منه أن هذا الإعتداء الغادر لا يستهدف وفد مجلس الدولة فقط بل يسعى لإجهاض الجهود المبذولة لإرساء الأمن و الوصول إلى توافق وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأعرب السراج عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى من قوات الأمن، متعهداً بملاحقة المتورطين في هذه الجريمة لتقديمهم للعدالة في أسرع وقت لينالوا ما يستحقونه من عقاب.

ودعا المجلس الرئاسي الليبيين جميعاً إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن وإستقرار البلاد.

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