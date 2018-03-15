تشكيل لجنة وزارية برئاسة النائب كاجمان مكلفة بوقف إطلاق النار وحل أزمة الجنوب

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد السلام كاجمان”، وكلفت اللجنة بالتواصل مع أطراف النزاع في مدينة سبها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ومعالجة القضايا العالقة بين طرفي الأزمة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام في مجلس الوزراء إن اللجنة بعضوية كل من عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني “أحمد حمزة”، ووزير العمل والتأهيل المفوض، ووزير الشؤون الإجتماعية المفوض، ووزير الحكم المحلي المفوض، ووزير الصحة المفوض، ووزير المواصلات المفوض، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة التواصل مع أطراف النزاع بمنطقة الجنوب، للعمل على وقف إطلاق النار والتهدئة، بالإضافة إلى تشكيل فريق تفاوضي من الطرفين لتعزيز الاستقرار والتهدئة، ومناقشة القضايا العالقة بين الطرفين والعمل على إيجاد المعالجات بشأنها.

وأكدت المادة الثانية على تفعيل عمل مديريات الأمن بالجنوب بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات ذات الطابع الإنساني العاجل.

وحددت المادة الثالثة، مدة عمل اللجنة بشهر قابل للتمديد، وعلى أن تتولى إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها لعرضها على رئيس المجلس الرئاسي.

وتشهد مدينة سبها في جنوب غرب ليبيا اشتباكات مسلحة قبلية متقطعة منذ نهاية الشهر الماضي، وأدت هذه المواجهات إلى مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم مدنيون، واندلعت المواجهات على خلفية نزاعات بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في المنطقة.

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