أستراليا وفيتنام تعززان علاقاتهما الدبلوماسية قبيل قمة الآسيان

عززت أستراليا وفيتنام العلاقات الدبلوماسية بينهما بتوقيع اتفاق شراكة استراتيجي جديد قبل قمة خاصة لقادة جنوب شرق آسيا في سيدني في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول اليوم الخميس: "يسرني أن أعلن أن أستراليا وفيتنام أقامتا اليوم شراكة استراتيجية".

وأضاف: "هذا أكثر بكثير من كونه وثيقة قانونية. إنه يقوم على تحالف استراتيجي ، وصداقة عميقة ومتنامية على كل المستويات استراتيجيا واقتصاديا وماليا وشخصيا".

وقبل محادثاته الثنائية مع تيرنبول ، تلقى رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك مع زوجته ترحيبا حافلا ، بما في ذلك إطلاق 19 طلقة تحية لهما خارج مبنى البرلمان في كانبرا.

ووقع رئيسا الوزراء اتفاقية تهدف إلى تعميق الروابط فيما يتعلق بالدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والتنمية والسياحة.

وقال تيرنبول بعد التوقيع :"كشركاء استراتيجيين جدد ، وافقت أستراليا وفيتنام على العمل معا لتحقيق رؤية لمنطقة آمنة ومفتوحة ومزدهرة".

كما وقع الزعيمان اتفاقات منفصلة حول التعليم والبحث.

ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حاليا 11 مليار دولار أسترالي (6ر8 مليار دولار أمريكي) سنويا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا