المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة يدينان الاعتداء المسلح على موكب السويحلي

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عملية إطلاق النار التي تعرض له موكب وفد أعضاء المجلس الأعلى للدولة برئاسة عبدالرحمن السويحلي في منطقة القواليش بالجبل الغربي غرب ليبيا.

وقال المجلس الرئاسي في بيان رسمي صدر مساء الأربعاء إن الاعتداء لا يستهدف وفد مجلس الدولة فقط، بل إنه يسعى لإجهاض الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار والوصول إلى توافق وتحقيق المصالحة الوطنية.

وتعهد المجلس الرئاسي للحكومة بملاحقة المتورطين في هذه الجريمة لتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت لينالو ما يستحقونه من عقاب.

ودعا المجلس الرئاسي للحكومة كل الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا.

‎‏من جهتها نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالهجوم المسلح الذي تعرض له موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي وعبرت عن رفضها التام لاستخدام العنف لتحقيق غايات سياسية.

وأصيب اثنان من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة واختطف أربعة أفرادٍ تابعين لمديرية أمن مدينة غريان الواقعة غرب ليبيا، في هجوم شنه مسلحون على موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي في منطقة ظاهر الجبل غرب ليبيا الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الأربعاء إن موكب رئيس المجلس عبدالرحمن السويحلي تعرّض الأربعاء لكمينٍ مُسلّح وإطلاقٍ للرصاص أثناء زيارة السويحلي لمدينتي يفرن وغريان بالجبل الغربي في منطقة ظاهر الجبل غرب ليبيا.

وأوضحَ المكتبُ في بيانٍ رسمي نشره على الفيسبوك أن مجموعات مُسلّحة تابعة لعملية الكرامة كانت وراء الهجوم مؤكدا أن عناصر الحماية والأمن التابعين للمجلس الأعلى للدولة قاموا بالتصدي للمهاجمين بالتعاون مع رجال مديرية أمن غريان والمنطقة العسكرية الغربية مما اضطرهم للفرار.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السويحلي أصر على استكمال الزيارة على الرغم من الحادثة، وتقدم المجلس بالشكر للمجلس البلدي غريان ويفرن وككلة وأعيان الجبل الغربي على حفاوة الاستقبال وإلحاحهم على اشتضافة المجلس الأعلى للدولة.

ولم تصدر عملية الكرامة أي بيان لنفي أو تأكيد مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن، الجدير بالذكر أن عملية الكرامة تسيطر على شرق ليبيا وتوجد مجموعات مسلحة موالية للعملية في بعض أنحاء غرب البلاد الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر