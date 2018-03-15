البحرية الليبية تضبط ناقلة نفط وتنقذ 121 مهاجرا في عمليتين منفصلتين غرب ليبيا

أعلن الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم في الساعات الأولى من صباح الخميس أن دورية لحرس السواحل تمكنت من ضبط ناقلة لتهريب النفط شمال جزيرة فروة غرب ليبيا مساء أمس وأن دورية أخرى أنقذت مائة وواحدا وعشرين مهاجرا غير قانوني كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه شمال منطقة أبو كماش غرب ليبيا.

وأشار قاسم إلى أن المهاجرين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، قبيل منصف الليل، مبينا أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وكانت البحرية الليبية قد أعلنت أنها تمكنت من إنقاذ 119 مهاجرا غير شرعي في عمليتين منفصلتين يومي الثلاثاء والإثنين غرب ليبيا.

وقال أيوب قاسم إن حرس السواحل أنقذ 21 مهاجرا يوم الإثنين كانوا على متن زورق خشبي متهالك قبالة مدينة صبراتة، بينما أنقذ في عملية أخرى 98 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي تعطل قاربه قبالة منطقة أبو كماش الثلاثاء.

وأوضح قاسم أن من بين المهاجرين نساء وأطفال، مشيرا إلى أنهم نقلوا إلى مركز الإيواء في مدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس والتابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم.

وكان حرس السواحل الليبي قد أنقذ السبت ثلاثمائة وخمسة وثلاثين مهاجرا غير شرعي في ثلاث عمليات منفصلة قبالة سواحل أبوكماش ومدينتي القربوللي والزاوية غرب ليبيا.

وكانت مديرية أمن زوارة قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي أن فرقة تابعة لها أنقذت سبعة وتسعين مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب متوقف عن العمل عثر عليه قبالة جزيرة فروة غرب ليبيا الأحد.

الجدير بالذكر أن البحرية الليبية أعلنت منذ مطلع العام الجاري أنها ضبطت وأنقذت أكثر من ألفين وستمائة مهاجر غير قانوني في حوادث منفصلة.

وتعتبر ليبيا المركز الرئيسي للهجرة غير القانونية من إفريقيا إلى أوروبا وبحسب إحصائيات البحرية الليبية تمكنت فرق حرس السواحل من ضبط وإنقاذ أكثر من ستة عشر ألف مهاجر خلال العام الماضي.

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