القبض على عصابة “النمري وأخوته” في صرمان

صرمان 15 مارس 2018 (وال)- داهم عناصر جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية ببلدية صرمان اليوم الخميس، وكر لعصابة معروفة بـ “النمري وأخوته” .

هذا وتمت المداهمة بالتعاون مع جهاز الشرطة العسكرية والقوة المساندة من كتيبة 54، وأفراد من قبيلة المحاجيب ممن يرفضون الظلم، وبناء على معلومات وردت في تحقيقات عدة قضايا قتل وخطف من أبرزها قضية خطف “أطفال الشرشاري”، وبالتعليمات من النائب العام بضرورة القبض على عناصر العصابة .

وقد واجه عناصر العصابة الأجهزة الأمنية بالقوة السلاح بعد رفضهم تسليم أنفسهم، أسفر عن مقتل كل من : أيوب مصطفى المحجوبي، ومجدي مصطفى المحجوبي، وماجد مصطفى المحجوبي، وأشرف مصطفى المحجوبي، وانتحار كل من : مراد مصطفى المحجوبي، وإصابة كل من : النمري مصطفى المحجوبي بإصابة خطيرة جداً نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج . (وال- صرمان) ع م/ ر ت

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