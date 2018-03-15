المجلس المحلى بوسط البلاد والصابري تثمن جهود غرفة عمليات الطوارئ بالبلدية

بنغازي 15 مارس 2018 (وال)- ثمن المجلس المحلي بوسط البلاد في بنغازي اليوم الخميس، جهود غرفة عمليات الطوارئ التابعة لبلدية بنغازي .

هذا وجاء ذلك في رسالة شكر – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أعرب فيه المجلس المحلي شكره وعرفانه لجهود الغرفة من خلال الدور البارز والمتميز والوقفة الجادة التي ساهمت في عودة الحياة الطبيعية إلى بعض الأحياء بوسط البلاد .

كما كان لغرفة عمليات الطوارئ التابعة لبلدية بنغازي واستجابتها السريعة في تلبية كافة الاحتياجات، بداية من إزالة ونقل مخلفات البناء والسواتر الترابية، والقيام بأعمال صيانة خطوط المياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء . (وال- بنغازي) س ش/ ر ت

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