السراج يكرم كمال القرقني البطل الليبي فى بناء الأجسام

ايوان ليبيا – وكالات :

كرم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس، بمقر المجلس بطرابلس، البطل الليبي في لعبة بناء الأجسام، كمال القرقني، الذي أحرز ذهبية بطولة أرنولند كلاسيك للمحترفين بالولايات المتحدة لسنة 2018.

وحضر لقاء التكريم رئيس اللجنة التسييرية لهيئة الشباب والرياضة السيد زياد قرير ورئيس الاتحاد الليبي لبناء الاجسام السيد عادل القريو.

وأشاد «السراج»، في مستهل اللقاء بما حققه البطل الليبي من إنجاز، متمنيا له دوام التوفيق والمزيد من الألقاب والانتصارات، مؤكدا على حرص حكومة الوفاق الوطني على توفير كل الدعم الذي يحتاجه القطاع الرياضي ليتبوأ الشباب الليبي بمختلف المسابقات المراكز المتقدمة التي يستحقها ويحقق الانتصارات التي تسعد شعبنا.

ومنح«السراج»، في ختام اللقاء البطل كمال القرقني درعا تكريما لما حققه من تفوق في البطولة الدولية.

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