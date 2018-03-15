بلدى تاورغاء يكرم وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة

ايوان ليبيا – وكالات :

قام عميد بلدية تاورغاء عبد المولى عظومة المهدي صباح اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بفندق مرحبا بمدينة البيضاء حفلآ تكريمآ لوكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة ومنحه درع “الوفاء” وذلك لـ”وقفته الكريمة والجادة المتمثلة في دعم نازحي تاورغاء بالأدوية والمعدات الطبية و تجهيز المستشفي الميداني بمخيم قرارة القطف غرب البلاد” وفق تعبيره.

وأكد عظومة بأن تكريمهم اليوم لوكيل عام وزارة الصحة بدرع الوفاء جاء لـ”دوره البارز وتواصله المستمر مع أهالي تاورغاء ومشاركة اأهلها معاناتها وألمهام وأنه لم يبخل على نازحي تاورغاء بعكس الكثيرين وذلك بعد عدة اجراءات عاجله اتخذها كانت موفقة وناجحة و سريعة بجانب الصحي و خففه من العبأ و معاناة اهالي تاورغاء بشرق وغرب وجنوب البلاد ” على حدّ قوله .

كما سلم عميد بلدية تاورغاء عدد من شهادات تقدير مقدمه باسم حكماء وأعيان وأهالي مدينة تاورغاء لرئيس وأعضاء غرفة الاسعاف والطوارئ الاستاذ ابراهيم اليتيمي .

وبدوره، أثنى عقوب على التكريم وعبر عن “مدى اعتزازه بلفتة عميد بلدية تاورغاء بهذا التكريم والتقدير الذي يسهم في غرس روح التضامن والتكافل والتآزر بالقطاع الصحي”.

ويشار إلى أن حفل التكريم أقيم بحضور مدير مكتب الوكيل العام طارق نوح وعدد من المختصين بالشأن الصحي.

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