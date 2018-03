المتوسط:

أنهت، اليوم الخميس، بلديات التراث العالمي الليبية فعاليات اجتماعها الثالث في بلدية صبراتة، تحت شعار “بناء مكونات الاتحاد”، بمشاركة بلديات الخمس، وشحات وغدامس وغات وصبراتة.

وحسبما أعلنت بلديات التراث العالمي الليبية، أن الاجتماع تضمن ندوة علمية حول الآثار في ليبيا وكيفية حمايتها من السرقة والتخريب والمحافظة عليها.

وتسلمت بلدية صبراتة رئاسة الاتحاد من بلدية الخمس لتتولى مهمة الإشراف على الاتحاد وبناء مكوناته وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعمله.

The post بلديات التراث العالمي الليبية تنتهي من اجتماعها الثالث appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية