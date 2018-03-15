صوان يطالب بملاحقة المتورطين فى ” محاولة إغتيال ” السويحلي

ليبيا – أعرب رئيس حزب العدالة والبناء ،الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، محمد صوان ، عن إدانته لعملية إطلاق النار على موكب رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي ومرافقيه أمس الاربعاء أثناء زيارتهم لبعض مدن الجبل الغربي.

وفى تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك طالب صوان المؤسسات الأمنية والشرطية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين تحقيقاً للإستقرار ومنعاً لحدوث أي خروقات مستقبلية متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان موكب السويحلي قد تعرض، الأربعاء، لأطلاق نار عند منطقة القواليش ما أدى إلى إصابة عنصري أمن تابعين لمديرية أمن غريان بإصابات طفيفة فيما نفت مديرية أمن ظاهر الجبل التابعة للحكومة المؤقتة حدوث محاولة إغتيال موضحة بأن ماحدث كان إشتباكاً مع عناصر مسلحة من الموكب أطلقت النار على إحدى بوابات المديرية فى المنطقة أثناء محاولتهم فتح الطريق للعبور .

يشار إلى أن وزارة الخارجية فى دولة قطر قد دعت أيضاً فى بيان أصدرته اليوم الخميس على ضرورة ملاحقة العناصر المتورطة فى محاولة الإغتيال وتقديمهم للعدالة فيما أعرب السفير البريطاني فرانك بيكر عن صدمته من الهجوم الذي أدانته السفارة الإيطالية من جانبها وبشدة .

المرصد – متابعات

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