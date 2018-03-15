محمد الامين يكتب :

المؤامرة الفرنسية على أفريقيا … فرنسا تنزلق إلى العالم الثالث بدون أفريقيا

النفوذ الفرنسي في أفريقيا: مفاتيح فهم الواقع الليبي المعاصر برؤية تاريخية

تحدثت في مناسبات سابقة عن خطورة موقع ليبيا وصعوبة التّنبّؤ بمستقبل بلدنا وخصوصا منطقته الجنوبية التي تتجاذبها قوى ورهانات ومشاريع منها ما نفهمه، ومنها لا نفهمه. وتحدثت كذلك غير ذي مرّة عن أطماع القوى الكبرى الإقليمية منها والدولية ودورها سواء في صناعة أزمة ليبيا أو تطوّرها أو استمرارها، وعلى الأخص الدور الفرنسي.

نعرف جميعا فرنسا القوة الدولية والاستعمارية التي كانت تسيطر ميدانيا على أكثر من نصف بلدان أفريقيا، قبل أن تقرر الانسحاب العسكري منها واستبدال نفوذها العسكري بنفوذ سياسي وأمني واقتصادي وثقافي أشدّ فاعلية وتأثيرا. ونعرف كذلك أن حجم الثروات والخامات والمعادن التي تزخر بها أفريقيا أهم وأضخم من أن تفكر فرنسا مجرد التفكير في فقدانها، أو أن تناقش –وهي بكامل إرادتها وقوتها- مسألة قبول شركاء في هذه الرقعة الغنية من الأرض..فقد استطاعت أن تشيّد نهضتها وتصنع موقعها وتقدّمها بفضل خيرات أفريقيا، وبفضل سواعد أبنائها الذي بنَوْها أثناء السلم، ودافعوا عنها أوان الحرب بعد أن جرى احتلالها وإذلالها أكثر من مرة عبر تاريخها الاستعماري..

حافظت فرنسا طوال أكثر من قرن من الزمن على وجود فعّال ومؤثر ونفوذ كبير على بلدان تسمى اليوم بالبلدان الفرنكوفونية ([منظمة الدول الفرنكوفونية] آخر تخريجة استعمارية ابتدعها عملاء أفارقة لمجاملة المستعمر بعد رحيله). وهي التي سلبت أبناء هذه البلدان ثروات تقدر بمئات مليارات الدولارات سواء بالنهب المباشر أو بالاتفاقيات المُذلّة والمهينة المندرجة ضمن ما يسمى باتفاقيات الاستقلال بعد الحماية والاحتلال، والتي تركت لها الحق الحصري في كثير من البلدان بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال وحتى التنازل والتفريط بالبيع والشراء والإيجار!! اتفاقيات تشمل خبايا الأرض من نفط وغاز ومعادن وأخشاب ومنتجات منجمية وتعدينية وزراعية ظلت تكبّل شعوب بلدان أفريقيا منذ أجيال ويسهر على سيرها وحسن تنفيذها حكام نصّبتهم الاستخبارات الفرنسية ونهلوا من ثقافة المستعمر وأيديولوجيته واكتنزت حساباتهم المصرفية برشاويه وأعطياته حتى أصبحوا يدافعون عنه ويرعون وجوده ومكاسبه أكثر مما يدافعون عن أوطانهم، وعن الشعوب التي مُكِّنُــــوا من رقابها.. والأمثلة كثيرة عبر تاريخ شمالي أفريقيا ووسطها وغربيها..

الفيديو المرفق والذي لا يكشف سوى عن معلومات قليلة رغم قيمتها، قد يساعدنا على فهم أسباب التمسّك الفرنسي الشديد بمنطقتي شمال أفريقيا والساحل والصحراء بالخصوص. وهو يكشف كذلك عن مدى خطورة مزاحمة هذه القوة العالمية في منطقة مثل أفريقيا. لذلك ترى طيفا كبيرا من المحلّلين والمتابعين يتحدثون بإسهاب عن أسباب العدوانية الفرنسية الشديدة إزاء ليبيا، وعن ضخامة حجم انخراطها في الحرب على بلدنا بسبب تصادم المصالح في أفريقيا، وعجز الفرنسيين عن ضمان الحصول سلميّا على ثمن مناسب مقابل دخول الشريك الليبي الطموح إلى مناطق نفوذهم التقليدية، أو مقابل “غض الطرف” عن ممارساته ليس إلاّ!!.. فالشريك الليبي لم يكن مزعجا بأمواله فحسب، ولم يكن خطيرا بعلاقاته الندية والأخوية مع شعوب المنطقة فحسب، بل كانت خطورته تنبع من المشروع التحرري الوحدوي الذي كان يسوّق له، والذي كان يتناقض مع النفوذ الفرنسي ويهدّد ببناء وعي شعبي شبابي قادر على اجتثاث هذا النفوذ بإجراءات ومراحل معلومة ومدروسة ومخطط لها..

وفي ظل ما نعرفه اليوم عن السياسات الفرنسية وعن “الخطوط الإستراتيجية الحمراء”، فإنه بوسعنا أن نفهم بعض الحقائق عن الشوط الحاسم الذي يدور هذه الأيام بين العمالقة في إطار “نزال الحتف”، والذي قُدّر له أن يدور فوق أراضينا الجنوبية وما حولها من صحارى تشادية ونيجرية ومالية وجزائرية..صراع النفوذ الذي يخوضه الفرنسيون بضراوة ضد قوى وافدة على الإقليم ساعية إلى بناء خطوط دفاع متقدّمة كالطليان، أو إلى إنشاء قواعد جديدة تحسّباً لمستجدات عالمية دراماتيكية كالأمريكان، قد بلغ مرحلة كسر العظم، وما حربُ الوكالةِ المستعرة هذه الأيام بأموال وأسلحة غير ليبية.. وكثير من المقاتلين غير الليبيين.. ولأجندات غير ليبية.. سوى دليل على ذلك.

بوسعنا اليوم أن نفهم أنه ربّما قد فات الأوان للحديث عن ليبيا موحدة أو عن جنوب ليبي موحّد في ظل ما زُرعَ من عوامل شقاق وفُرقة.. وقد يكون من المتأخر محاولة إعادة تشكيل المشهد في المنطقة في ظل ضعفنا وعجز ساستنا ونخبتنا وشعبنا عن النفير نحو الجنوب مسالمين دون سلاح تعبيرا عن تمسّكنا بالأرض والوحدة.. أقول مسالمين وعُزّلاً حرصا على دماء أبنائنا هنا وهناك،، وكي نحرم أي طرف من ادعاء بطولات وهمية أو السطو على حقّ حماية أو واجب تدخّل لغرض “التصدي” لزحوف مسلحة من الغرب جاءت لقتل أهل الجنوب أو لفرض التبعيّة الجغرافية والسياسية عليهم.. وللحديث بقية.

https://tipyan.com/continued-french-occupation-to-african-countries-14-countries-under-french-slavery

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا