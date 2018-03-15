وولدهاوزر يكشف 4 أهداف لأميركا في ليبيا

قال قائد القيادة الأميركية المركزية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال توماس وولدهاوزر إن للولايات المتحدة أربعة أهداف أساسية في ليبيا.

وأوضح الجنرال أن هذه الأهداف تتمثل في القضاء على المجموعات الإرهابية التي تهدد مصالح بلاده وتزعزع استقرار ليبيا والمنطقة.

أما الهدف الثاني فهو تجنب “الحرب الأهلية”، وتمثل هدفها الثالث في دعم المصالحة السياسية لتشكيل حكومة مركزية موحدة، وسيكون الأخير المساعدة في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر ليبيا.

وحذر وولدهاوزر من أن داعش مازال منتشراً في ليبيا على الرغم من هزيمته في مناطق تواجده السابقة، مطمئناً من جانب آخر أنه مشتت وغير منظم، ” ومن المحتمل ألا يكون باستطاعته القيام بأكثر من هجمات محدودة” حسب قوله.

وجاءت تصريحات الجنرال خلال حديثه أمام لجنة الجيش في الكونغرس الأميركي عن دور قواته في رعاية المصالح الأميركية في أفريقيا.

وأضاف قائد أفريكوم أن تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” موجود بشكل متواضع ومازال يهدف إلى استخدام وسائل غير مشروعة لنقل المقاتلين والأسلحة ويحاول توسعة نفوذه داخل الجماعات الليبية المتطرفة.

وأوضح خلال حديثه تفاصيل التعاون مع أوروبا والمنظمات الدولية، لاعتراض تدفق الأسلحة والمخدرات، مبيناً أن السبب في تدفقها إلى شمال أفريقيا وعبرها هو بسبب سهولة اختراق الحدود والمساحات غير الخاضعة للسلطات في ليبيا.

وتلخيصاً للحالة الليبية أشار قائد “أفريكوم” إلى أن انتشار المجموعات المتطرفة، أدى لتواصل انقسام ليبيا سياسياً وعسكرياً، مبرزاً مخاوفه من أنه مع استمرار ذلك مازال خطر نشوب حرب أهلية شاملة أمراً حقيقياً.

وأكد مواصلة الولايات المتحدة ممارسة العمل مع حكومة الوفاق الوطني، ودعم المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والتسوية السياسية في ليبيا.

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