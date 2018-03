المتوسط:

أعلنت بلدية سرت عن انتهاء أعمال المرحلة الأولى التي قام بها فريق الغواصين بمركز الأبحاث التحت مائية من تنظيف حوض ميناء سرت من مخلفات الحروب، في إطار السعي إلى تشغيل الميناء.

وقالت البلدية، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي بـ«فيسبوك»: «أن الفريق قام بمجهودات كبيرة رغم قلة الإمكانيات، حيث نفذ المهمة بطريقة احترافية، ومن المقرر استكمال باقي المهمة خلال الأيام القادمة».

