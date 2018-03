المتوسط:

قام مندوب سفارة جمهورية باكستان بليبيا، بزيارة ميدانية، ظهر اليوم الخميس، لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بفرعه في مدينة طرابلس.

وتأتي زيارة مندوب سفارة جمهورية باكستان بليبيا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لتفقد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الباكستانية من نزلاء فرع طرابلس طريق السكة.

