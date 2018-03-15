5 فوائد للبردقوش.. تخفيف آلام الدورة الشهرية والصداع

هل سمعتي من قبل عن البردقوش؟، فهو يشبه إلى حد كبير عشب الزعتر ويختلف عنه في الملمس والطعم أيضًا، وهو متوفر في المتاجر الخاصة بالأعشاب وعند العطارين، ويعتبر عشبًا أساسيًا في المطبخ، حيث يتم إضافته على مختلف الأطعمة، خاصة اللحوم و الخضروات، بجانب أنه يدخل في صناعة الصابون والغسول والكريمات الخاصة بترطيب البشرة، وإليكِ معلومات وفوائد واستخدامات أكثر عن البردقوش..

1- الجهاز الهضمي

البردقوش من الأعشاب الرائعة التى تساعد على تحسين الجهاز الهضمي، وعلاج المشاكل المتعلقة به، كما أنه يخفف من الأمراض الشائعة مثل الانتفاخات وعسر الهضم وتشنج المعدة والغثيان، فحاولي تناول كوب منه عقب كل وجبة.

2- القلب

قد تندهشين عندما تعلمي أن البردقوش مفيد للغاية لصحة قلبك والأوعية الدموية، فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب، كما أنه قادر على إعطاءك شعور بالاسترخاء وتوسيع الأوعية الدموية مما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم بشكل طبيعي.

3- ألم الدورة الشهرية

يساعد البردقوش على استعادة توازن الهرمونات وتنظيم الدورة الشهرية وتخفيف آلامها، فهناك نساء تستخدمه حال تأخر الدورة الشهرية عن موعدها، ليس هذا فقط، فهناك استخدامات أخرى له مرتبطة بالنساء منها علاج متلازمة تكيسات المبيض وتحسين معدل الأنسولين في الجسم.

4- السكري

ينصح بتناول البردقوش يوميًا لمن يعانون من مرض السكري، لأنه يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أن تناول كوب من البردقوش يوميا قادر على تخفيف التوتر والقلق.

5- مزيل الألم

هناك منتجات من البردقوش كالزيوت التي تعتبر علاجا ممتازا للألم العضلي والتشنجات والصداع الناتج عن التوتر، وهناك دراسة أثبتت أنه علاج قوي لقرحة المعدة.

البردقوش له فوائد كثيرة للجسم، كما أنه له تأثيرات بالغة على البشرة والعظام، وسنرصد لكِ في التقارير التالية طرق استخدام البردقوش وكيفية تحضيره فى المنزل.

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