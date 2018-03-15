الجمالي يدين بشدّة محاولة الإعتداء على السويحلي

أدان المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي, في تصريح خاص ب “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس 15 مارس 2018, عملية استهداف موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمان السويحلي في كمين مسلّح أثناء زيارته إلى مدينتي غريان ويفرن أمس الأربعاء.

وشدّد الجمالي على “إدانة الجامعة العربية التامة للإعتداء الذي استهدف السويحلي”.

واصفا هذه العملية بـ”الإجرامية”.

وأكد الجمالي أن “مثل هذه الممارسات الإجرامية لا تخدم القضية الليبية” وفق تعبيره.

مضيفا أن “إستهداف المسؤولين الليبيين يضرّ بالأمن الوطني لبلادهم ويهدف إلى مزيد تقويض الإستقرار في ليبيا في الوقت الذي يتطلّع فيه شعبها إلى إنهاء معاناته وبناء دولة قوية وامنة” على حد قوله.

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