4 أطعمة اصنعي منها ماسكات طبيعية لبشرتك.. الثوم يقوي الشعر والأظافر

“ما تأكله ينعكس على بشرتك ووجهك”، جملة لخصت بها مؤلفة كتاب نشر حديثًا جاء فيه أن تناول الأطعمة المفيدة ينعكس على شكل البشرة وصحة الجلد والشعر.

وكشفت إخصائية التغذية "سارة برور" مؤلفة الكتاب، أن هناك ما يصل إلى 40 نوعًا من الأطعمة التي تحتوي على فوائد جمالية يمكن أن تساعدك في إعطاء شعرك اللمعان والقوة وتحسين بشرتك والمساعدة في إزالة التجاعيد، وذلك حسبما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وقدمت إخصائية التغذية قائمة بأفضل الأطعمة التي تعزز الجمال وتحافظ على بشرتك وشعرك وتساعد في حمايتهما، ومنها:

1- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على مجموعة من الفيتامينات المضادة للأكسدة C ،E، بالإضافة إلى الدهون غير المشبعة الأحادية التي تدعم شبابا للبشرة، كما يحتوي زيت الأفوكادو على مادة لها تأثير فعال في تجديد البشرة والقضاء على شيخوخة الجلد، ويمكنك استخدام الأفوكادو بالطرق التالية:

– استخدمي قشر الأفوكادو لفرك الوجه برفق حتى تمتص بشرتك الزيوت الصحية به.

– ضعي شريحة أفوكادو رقيقة تحت كل عين لتقليل الانتفاخ والتخلص من الهالات السوداء.

– اصنعي قناعًا بسيطًا للبشرة الجافة عن طريق مزج الأفوكادو الناضج وتطبيقه على الوجه، واسترخي لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي وجهك.

– اصنعي قناعًا للبشرة الدهنية من خلال مزج الأفوكادو المهروس مع بياض بيضة واحد وملعقة كبيرة من الشوفان وملعقة كبيرة من عصير الليمون، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

– استخدمي بقايا قناع الأفوكادو في تدليك يديك وقدميك، وخاصة الكعب المشقق.

2- الكريز

قال علماء من جامعة ولاية ميشيجان الأمريكية إن تناول كوبا من عصير الكريز الأحمر في اليوم يمكن أن يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، حيث اختبر الباحثون أكثر من 400 شخص فوق السبعين ويعيشون في اليونان وأستراليا، والسويد، لتناول العصير، وبعد هذا الاختبار اكتشف الباحثون أن الكريز يوفر أقصى قدر من الحماية ضد تجاعيد الجلد، ويمكنك استخدام الكريز لجمال بشرتك بإحدى الطرق التالية:

– اصنعي قناعًا بسيطًا عن طريق إزالة بذور الكريز الناضج ثم اهرسيه بمكبس الثوم، وضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

– إذا كان نوع بشرتك جافا، أضيفي للماسك بضع قطرات من الزيت المفضل لديك (جوز الهند، زيت الزيتون، زيت اللوز)، أو ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

3- الثوم

الثوم لديه قدرة كبيرة على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الجلد لإضفاء اللمعان، كما يعزز مرونة البشرة ويقاوم التجاعيد، حيث يساعد الكبريت الموجود في الثوم على تعزيز إنتاج مادتي الكولاجين والكيراتين اللازمتين لتقوية الشعر والجلد والأظافر، وعلى الرغم من فوائده، فإنه يجب الحذر عند استخدامه في فروة الرأس؛ لأنه قد يسبب التهابات عديدة.

4- الجزر

يحتوي على مادة الكاروتينات التي تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، كما أنه مصدر جيد لمادة السيليكا التي تقوي البشرة والشعر والأظافر، ووجد علماء من جامعات "سانت أندروز" و"بريستول" في المملكة المتحدة أن الأشخاص الذين يتناولون الجزر يعتبرون أكثر جاذبية، ولتحضير ماسك الجزر لبشرتك قومي بخلط جزرة مبشورة بالعسل الأبيض وضعي القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

ولأن الاهتمام بصحتك من أولوياتك، فكل ما عليكِ فعله هو اختيار الأطعمة متعددة العناصر الغذائية، وفي نفس الوقت تساعدكِ على الاحتفاظ بجمال بشرتكِ وشعركِ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا