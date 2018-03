المتوسط:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اختطاف المدعي العام العسكري التابع للمجلس الرئاسي اللواء مسعود ارحومة عقب خروجه من مكتبه في منطقة الفلاح في طرابلس.

كما نشرت وسائل إعلام ليبية مرئية الأنباء ذاتها، دون أن توضح أيّ تفصيل حتى الآن. ومن جهتها، تعلن صحيفة «المتوسط» الليبية، أنها لم تتمكن من التأكد من صحة الأنباء من عدمها من جهة رسمية.

