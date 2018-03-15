مصر تقرر إستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري القاهرة وبنغازي وتعلن موعد إنطلاقها

ليبيا – قررت سلطات الطيران المدنى المصرية عودة الطيران المباشر بين مطاري القاهرة الدولى ومطار بنينا بنغازي الدولي منذ 1 أبريل القادم وذلك بعد حوالي 4 سنوات عن توقفها وإقتصارها على مطار برج العرب بالإسكندرية .

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية أن سلطات الطيران المدنى وجهت تعليماتها لرؤساء القطاعات بالانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لعودة حركة الطيران بين البلدين على أن تكون أول رحلة فى أول أبريل بواقع رحلتين أسبوعيا قابلة للزيادة .

ويأتي هذا القرار بعد توقف الرحلات من القاهرة إلى بنغازي، وبناء على تعليمات الطيران المدنى الليبى بتوقف حركة الطيران منه بسبب الحرب على الإرهاب خلال الفترة الماضية الماضية فيما رجحت مصادر رفيعة لـ المرصد بأن شركة مصر للطيران ستباشر رحلاتها أيضا بين المدينتين .

كان مصدر ليبى مسئول أكد فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، فى الثامن من شهر مارس الجارى، عودة حركة الطيران بين المطارين فى شهر أبريل المقبل.

يشار إلى أن وفداً من سلطة الطيران المصرية قد زار مطار بنينا الدولي فى 19 يوليو الماضي وإجتماع مع مسؤوليه وذلك لتقييم المنفذ إستعدادا لتسيير رحلات من المطارات المصرية له.

وقد ضم ذبك الاجتماع كل من العميد عطية بالط العوامي مدير مديرية منفذ مطار بنينا الدولي ورؤساء الأجهزة الامنية بالمنفذ .

المرصد – خاص

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