الشركة العامة للكهرباء: هدفنا هو الوصول لإنتاج 6400 ميجاوات 

قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء أحمد حسين، إن النصف الثاني من شهر فبراير، شهد استقرارا في الطاقة الكهربائية، ونقصا في الطلب، مشيرا إلى أن ذلك سمح بإتمام عمليات الصيانة للوحدات الكهربائية، وتجهيزها للعمل خلال الذروة الصيفية.

حسين، وفي مؤتمر صحفي اليوم، أكد على استقرار الشبكة الكهربائية، مع وجود فائض في الإنتاج بلغ اليوم ثلاثمئة ميجاوات .موضحا أن هدفهم هو الوصول لإنتاج يبلغ ستة آلاف وأربعمئة ميجاوات كحد أقصى .وهنا، طالب حسن المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن الحل هو استكمال المشاريع الجديدة، وهي محطة أوباري الغازية، ومحطة خليج سرت، وذلك باعتبار أن الاستهلاك المحلي في الذروة الصيفية قد يصل إلى سبعة آلاف ميغاواط.

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