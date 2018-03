وزير الخارجية المصري يؤكد استمرار سعي بلاده لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

المتوسط:

تناول وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جان ايف لو دريان، تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن شكري، أكد استمرار سعي مصر في عقدها الاجتماعات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، حيث سيتم عقد جولة جديدة من هذه الاجتماعات الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية، يوفر البيئة الأمنية المطلوبة لتثبيت أي تقدم يحرزه المبعوث الأممي في المسار السياسي.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية فرنسا عن تقدير ودعم بلاده الكامل للجهود التي تقوم بها مصر في هذا المجال، مشيراً إلى أن الدور المصري لا غنى عنه، معرباً عن تقدير فرنسا لأهمية استقرار ليبيا علي أمن واستقرار مصر.

