من الفريق المفضل لمحمد صلاح في ربع نهائي تشامبيونز ليج؟

كتب-محمود السيد

تترقب الجماهير المصرية، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا في مدينة "نيون" السويسرية، بسبب الفرعون المصري وأفضل لاعب في إفريقيا، محمد صلاح وفريقه الإنجليزي ليفربول الذي قد يصطدم بعملاق من عمالقة القارة العجوز، في قرعة تضم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ ويوفنتوس وإشبيلية وروما.

وينتظر فريق ليفربول العديد من السيناريوهات خلال قرعة تشامبيونز ليج غدا لأنها قرعة مفتوحة، الجميع يصدم بعضهم، لا توجد قيود على مواجهة فريقين من ذات البلد.

ويأمل فريق ليفربول في الابتعاد عن برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ والجار مانشستر سيتي في قرعة ربع نهائي تشامبيونز ليج وتأجيل الصدام مع لنصف النهائي أو النهائي، والوقوع مع فريق مثل إشبيلية الذي واجه في دور المجموعات أو روما أو يوفنتوس غدا لأنها ستكون مواجهات متوازنة والريدز يملك حظوظا كبيرة لعبور لنصف نهائي المسابقة الأوروبية.

بالنسبة لمحمد صلاح، هداف ليفربول في الموسم الجاري بكل البطولات، برصيد 32 هدفا، يملك سجلا جيدا أمام الفرق المتواجدة في قرعة ربع نهائي تشامبيونز ليج، حيث إن فريقه السابق روما الذي انتقل منه لليفربول في الصيف الماضي والمرغوب من النادي الإنجليزي والجماهير المصرية كون يراه البعض بأنه الحلقة الأضعف في القرعة، لعب الفرعون أمامه مباراتين مع فيورنتينا في دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي موسم 2014-2015، فاز بثلاثية نظيفة في الإياب والتعادل بهدف حسم الذهاب لكن الفرعون المصري لم يزور شباك روما واكتفى بصناعة الأهداف.

أما الفريق الثاني المرجو من ليفربول، إشبيلية فواجه محمد صلاح في 4 مباريات، منهم مواجهتان مع ليفربول بالموسم الجاري، واللتان انتهيا بالتعادل 2-2 ذهابًا و3-3 إيابا، بينما خسر مباراتين مع فيورنتينا في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2014-2015 بنتيجة 2-0 و3-0 في المباراتين، وسجل الفرعون هدفا وحيدا في 4 مباريات.

بعد روما وإشبيلية، هناك العملاق يوفنتوس الذي واجه محمد صلاح في 7 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات، وخسر 4 مباريات، وزار شباك العملاق جيانلويجي بوفون مرتين.

بينما اصطدم محمد صلاح مع فريق مانشستر سيتي في 3 مباريات، خسر مباراتين، وفاز في مباراة واحدة، سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

ويملك لاعب ليفربول ضد ريال مدريد، حامل لقب تشامبيونز ليج، سجلا سيئا، بالخسارة في مباراتين مع روما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016 ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-0.

بالنسبة للعملاق الكتالوني، محمد صلاح فلعب أمام زملاء ليونيل ميسي، مباراة واحدة مع روما في دور المجموعات من تشامبيونز ليج موسم 2015-2016، التي انتهت بالتعادل بهدف، وغاب عن الخسارة 6-1 في ملعب "كامب نو" للإصابة.

وأخيرًا فريق بايرن ميونخ المنافس الوارد أن يصطدم به ليفربول في ربع نهائي تشامبيونز ليج، محمد صلاح لم يواجهه من قبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا