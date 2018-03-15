بوسكيتس يغيب عن برشلونة لمدة 3 أسابيع

كتب- محمود السيد

تلقى فريق برشلونة الإسباني، ضربة موجعة بغياب سيرجيو بوسكيتس، لاعب الفريق عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب إصابته في قدمه اليمنى خلال مباراة تشيلسي أمس الأربعاء، في إياب دور الـ 16 من تشامبيونز ليج.

وحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بوسكيتس سوف يغيب عن برشلونة لمدة 3 أسابيع بعد الفحوصات الطبية التي أجرها اللاعب اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة أن بوسكيتس سوف يعود للمشاركة مع برشلونة قبل مباريات الذهاب لربع نهائي تشامبيونز ليج الشهر المقبل لأنه في حالة غيابه تعتبر خسارة كبيرة لارنستو فالفيردي، مدرب البارسا الذي يعتمد عليه بشكل كبير.

وكان بوسكيتس استبدل في لقاء تشيلسي أمس في الدقيقة 66 بالبرتغالي أندريه جوميز بعد إصابته في التحام مع الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم البلوز في المباراة التي شهدت تأهل البارسا بثلاثية نظيفة لربع نهائي تشامبيونز ليج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا