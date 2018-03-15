فرونتكس: الاتحاد الأوروبي غير قادر منفرداً على حل الازمة الليبية

أكدت الهيئة الأوروبية المشتركة لإدارة الحدود والسواحل (فرونتكس) أن الأوضاع في ليبيا تؤثر سلبا على جهود حل أزمة الليبية. وقال المدير التنفيذي للهيئة فابريس ليغيري خلال مؤتمر صحفي إن الاتحاد الأوروبي غير قادر منفردا على حل الأزمة في ليبيا موضحا أن الاضطراب السياسي الاجتماعي في البلاد يضعف من حظوظ الاتحاد في حل الأزمة رغم الإجراءات المشتركة التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي .

واتفق الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الإفريقي في نوفمبر الماضي خلال قمة مشتركة بينهما أقيمت في أبيدجان على إجلاء العالقين في ليبيا بشكل طوعي أولاً، وثانيًا تكثيف التحركات المتعددة الأوجه عسكريًّا وسياسيًّا وأمنيًّا ضد المتاجرين والمهربين للبشر الا انه لم يجري تحديد طبيعة آلية التنفيذ العملي لذلك الاتفاق.

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