الصور يكشف موعد تسليم رفات الأقباط المصريين

القاهرة 15 مارس 2018 (وال) – قال رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، إن تسليم رفات المصريين الأقباط في ليبيا الذين ذبتحهم عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة سرت عام 2015، يتوقف على تقرير مطابقة البصمة الوراثية الذي ننتظره من الجانب المصري.

وأوضح الصور في تصريحات صحفية “نحن بانتظار رد الجانب المصري فيما يتعلق بمضاهاة العينات التي تسلمتها السلطات المصرية منذ ما يقرب من شهر، وبعد المطابقة سيتم التسليم فورا”.

وأضاف: “سلمنا عينات من رفات الجثث التي عثرنا عليها عن طريق لجنة من مكتب النائب العام الليبي وعن طريق وزارة الخارجية الليبية، وحتى الآن ننتظر تقرير المضاهاة أو مطابقة الحمض النووي للرفات مع ذويهم في مصر، وبعدها سيتم التسليم فورا”.

وتابع الصور: “ننتظر رد الجانب المصري، ولا أعتقد أن الأمور ستطول، على وشك الانتهاء”، مؤكدا أنه بمجرد وصول تقرير مطابقة البصمات للرفات مع ذويهم في مصر، سيتم تسليم الرفات، وأتوقع أن يحدث هذا في أقرب وقت”.

وكان تنظيم داعش الإرهابي أعدم 21 مصريا ذبحا بدم بارد في شهر فبراير عام 2015 في مدينة سرت، التي كانت معقله السابق في ليبيا. ( وال – طرابلس) ع م

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