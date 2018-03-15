نيمار: أريد الانضمام لريال مدريد قبل كأس العالم بعد سجن 5 سنوات في باريس

كتب- محمود السيد

يرغب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نيمار يريد الانتقال لريال مدريد قبل مشاركته في كأس العالم مع المنتخب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يشعر بأنه يعيش في سجن لمدة 5 سنوات وليس يلعب في فريق منذ 5 أشهر كدليل على الحالة السيئة التي يمر بها البرازيلي مع الفريق الباريسي، والذي انتقل له في الصيف الماضي من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في إنهاء كافة إجراءات التعاقد مع نيمار قبل مشاركته مع البرازيل في مونديال روسيا.

وختمت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن مارسيلو يلعب دورا كبيرا في صفقة انتقال نيمار لصفوف ريال مدريد.

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